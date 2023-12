Atalanta, Scamacca lanciato verso il rientro: può tornare a Bologna

Scamacca a Bologna, l’ipotesi prende sempre più forza. Giovedì 21 dicembre il centravanti dell’Atalanta ha svolto quasi l’intera seduta di allenamento in gruppo e le chance di convocazione per la gara di sabato 23 al Dall’Ara contro i lanciatissimi rossoblù di Thiago Motta sono in netta ascesa. Scamacca potrebbe rientrare a distanza di 23 giorni dall’ultima apparizione, nella gara con gol contro lo Sporting Lisbona in Europa League. A Bologna Gian Piero Gasperini potrebbe persino pensare di schierarlo dal 1’, anche se saranno decisive le indicazioni delle prossime ore.