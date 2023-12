Atalanta, Scamacca migliora e sogna la convocazione per la gara di Bologna

Scamacca a Bologna, la missione non è impossibile. Martedì 19 dicembre il centravanti nerazzurro, ai box da quasi un mese per una lesione all’adduttore sinistro, ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo confermando i miglioramenti dei giorni scorsi. Se dovessero arrivare ulteriori segnali positivi nei prossimi allenamenti, Scamacca potrebbe avere una chance di convocazione per la gara di sabato 23 a Bologna (ore 15) contro i lanciatissimi rossoblù di Thiago Motta.