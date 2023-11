Atalanta, scatta l’operazione Europa League: giovedì 9 novembre con lo Sturm Graz

Scatta l’operazione Europa League in casa Atalanta. Archiviata la sconfitta in campionato contro l’Inter, lunedì 6 novembre la squadra nerazzurra torna ad allenarsi in vista della gara di coppa contro lo Sturm Graz, in programma giovedì 9 al Gewiss Stadium (ore 21).

Il match con gli austriaci è già un passaggio cruciale della stagione. In caso di successo l’Atalanta conquisterebbe l’aritmetica qualificazione per il turno successivo, a prescindere dal piazzamento finale nel girone che per ora la vede in testa a 7 punti, con tre lunghezze di vantaggio sullo Sporting Lisbona e sullo Sturm, e a +6 sui polacchi del Raków fanalini di coda. Dopo la gara con lo Sturm l’Atalanta chiuderà il trittico domenica 12 a Udine (15) in campionato contro i friulani prima della sosta per le nazionali.

I biglietti per il Napoli