Atalanta, segnali positivi da De Ketelaere

Dal centro sportivo arrivano indicazioni importanti soprattutto dall’infermeria, tra rientri graduali e giocatori ancora fermi ai box.

De Ketelaere rivede il campo

La notizia più incoraggiante riguarda Charles De Ketelaere, che ha svolto parte del lavoro insieme ai compagni. Il belga, con un risentimento all’ileopsoas, sembra quindi sulla strada giusta per un ritorno completo.

Situazioni da monitorare

In salita la strada verso la convocazione di José Ederson, al lavoro per smaltire la «pulizia» del ginocchio: il brasiliano potrebbe al massimo andare in panchina, è più probabile un rientro tra Bruges e Como. Lo stesso percorso dovrebbe riguardare Isak Hien (risentimento all’adduttore). Gli altri: Nicola Zalewski (lesione del bicipite femorale), Giorgio Scalvini (lesione all’adduttore) e Sead Kolasinac (crociato rotto ad aprile: mercoledì allenamento integrato con la Primavera) si rivedranno dopo la sosta, Mitchel Bakker (anche lui crociato rotto) nel 2026.