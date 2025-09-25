Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025

Atalanta, segnali positivi da De Ketelaere

QUI ZINGONIA. Allenamento mattutino giovedì 25 agosto a Zingonia per l’Atalanta, con il gruppo di Juric che continua a prepararsi in vista dei prossimi impegni: sabato si gioca sul campo della Juventus, alle 18.

Redazione Web
Redazione Web
De Ketelaere
De Ketelaere

Bergamo

Dal centro sportivo arrivano indicazioni importanti soprattutto dall’infermeria, tra rientri graduali e giocatori ancora fermi ai box.

De Ketelaere rivede il campo

La notizia più incoraggiante riguarda Charles De Ketelaere, che ha svolto parte del lavoro insieme ai compagni. Il belga, con un risentimento all’ileopsoas, sembra quindi sulla strada giusta per un ritorno completo.

Situazioni da monitorare

In salita la strada verso la convocazione di José Ederson, al lavoro per smaltire la «pulizia» del ginocchio: il brasiliano potrebbe al massimo andare in panchina, è più probabile un rientro tra Bruges e Como. Lo stesso percorso dovrebbe riguardare Isak Hien (risentimento all’adduttore). Gli altri: Nicola Zalewski (lesione del bicipite femorale), Giorgio Scalvini (lesione all’adduttore) e Sead Kolasinac (crociato rotto ad aprile: mercoledì allenamento integrato con la Primavera) si rivedranno dopo la sosta, Mitchel Bakker (anche lui crociato rotto) nel 2026.

Gianluca Scamacca (infiammazione al ginocchio) va avanti con le terapie: niente Juve, poi sarà valutato ad ogni partita.

Venerdì seduta pomeridiana

Il programma della settimana prevede un nuovo allenamento nella giornata di venerdì pomeriggio, quando Juric e il suo staff faranno il punto sulla condizione dei giocatori e sui tempi di recupero.

