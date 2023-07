Atalanta, sei gol alla Pro Vercelli: tripletta di super Latte

Super Latte nel 6-0 dell’Atalanta alla Pro Vercelli (squadra di Serie C) nel test di mercoledì 26 luglio al centro Bortolotti di Zingonia. L’attaccante nerazzurro firma una tripletta lanciando segnali sonanti a Gasperini e al mercato alla voce punte proprio nei giorni dell’addio a Boga, dell’arrivo di El Bilal Touré e del tormentone Højlund.

Con il lutto al braccio per la recente scomparsa dell’attaccante inglese Trevor Francis, in nerazzurro negli anni ’80, Latte sblocca la partita al 17’ di testa su cross di Zortea. Un minuto dopo raddoppia Adopo su servizio di Cambiaghi e dopo una serie di occasioni Pasalic cala il tris al 39’ con un tiro deviato da un difensore. Ma Latte è scatenato e prima dell’intervallo firma il 4-0 con una conclusione sotto la traversa.

Nella ripresa Gasperini inserisce i big ma Latte firma la sua tripletta dopo 40 secondi prima di lasciare il posto a Højlund, che va vicino al gol così come Ederson, Ruggeri e Zappacosta. Ma è Lookman a timbrare il 6-0 definitivo a metà ripresa. Sabato 29 luglio per i nerazzurri primo test internazionale a Bournemouth, in Inghilterra, alle 16 italiane.