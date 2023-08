Atalanta, si parte col Sassuolo. Gasp: «Sarà gara vera»

Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, gara valida per la prima partita di campionato, domenica sera 20 agosto a Reggio Emilia alle 18.30.

«Ci sono tanti fattori come giocatori che arrivano, preparazioni diverse, mercato: queste cose fanno passare in secondo piano le prime gare di campionato, ma queste sono già partite vere».

«L’Atalanta ha fatto degli investimenti importanti in attacco, cercando di ringiovanire il reparto, ma le presenze di Muriel e Zapata sono sicure. D uvan ha recuperato dal finale di stagione dello scorso anno, si è allenato con continuità: sotto l’aspetto della condizione sta meglio degli altri e per quanto mi riguarda domani (domenica, ndr) può essere sicuramente in campo. Ciò che succede negli ultimi giorni di mercato è difficile da programmare. Oggi Duvan è un giocatore dell’Atalanta» ha continuato il mister.