Giovedì 28 Agosto 2025
Atalanta, il sorteggio di Champions League: le possibile avversarie e come funziona - Segui qui la diretta
L’ATTESA. Dalle 18 di giovedì 28 agosto l’appuntamento per scoprire le otto squadre che i nerazzurri affronteranno nel girone della massima competizione europea per club. Segui la diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito.
Montecarlo
Per i tifosi dell’Atalanta la data di oggi, giovedì 28 agosto, è una di quelle cerchiate in rosso sul calendario. Alle 18, a Montecarlo, va in scena il sorteggio per la fase campionato della Champions League: i tifosi nerazzurri scopriranno le 8 avversarie della squadra di Juric. Sarà possibile seguire il sorteggio in tempo reale su Bergamo Tv e qui online sul nostro sito, in una lunga diretta a partire dalle 17.
La Champions League
Sarà la seconda stagione per il nuovo format della Champions League. Le squadre partecipanti sono 36, divise in 4 fasce da 9 sulla base del ranking Uefa: l’Atalanta è in seconda fascia. Ogni club affronta 8 partite contro 8 diverse avversarie (sempre giocando 4 partite in casa e 4 in trasferta), 2 per fascia (compresa la propria).
Una volta generato il calendario, i risultati riempiranno una maxi classifica che comprende tutte le 36 squadre: le prime 8 si qualificano direttamente agli ottavi di finale, mentre quelle dalla nona alla 24esima si scontrano in un play-off per raggiungere le prime agli ottavi. Le ultime 12 sono eliminate.
Tra la serata di giovedì 28 e la mattinata di venerdì 29 agosto, invece, sarà comunicato ufficialmente quali partite saranno giocate in casa e quali in trasferta, e in quali date
Il sorteggio, come funziona?
A differenza dello «storico» sorteggio della Champions League, con palline e bigliettini, la nuova formula ha richiesto l’intervento di un supercomputer, che estrae le avversarie secondo diversi parametri (le squadre della stessa nazione non possono incontrarsi, per esempio): si comincia con le 9 di prima fascia (e quindi l’Atalanta scoprirà subito quali sono le due squadre di prima fascia che dovrà affrontare), poi si passerà a quelle di seconda e il quadro dei bergamaschi si riempirà con le altre 6 squadre da affrontare. Tra la serata di giovedì 28 e la mattinata di venerdì 29 agosto, invece, sarà comunicato ufficialmente quali partite saranno giocate in casa e quali in trasferta, e in quali date.
