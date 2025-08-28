Atalanta, il sorteggio di Champions League: le possibile avversarie e come funziona - Segui qui la diretta

La Champions League

Sarà la seconda stagione per il nuovo format della Champions League. Le squadre partecipanti sono 36, divise in 4 fasce da 9 sulla base del ranking Uefa: l’Atalanta è in seconda fascia. Ogni club affronta 8 partite contro 8 diverse avversarie (sempre giocando 4 partite in casa e 4 in trasferta), 2 per fascia (compresa la propria).

Tra la serata di giovedì 28 e la mattinata di venerdì 29 agosto, invece, sarà comunicato ufficialmente quali partite saranno giocate in casa e quali in trasferta, e in quali date

Il sorteggio, come funziona?

A differenza dello «storico» sorteggio della Champions League, con palline e bigliettini, la nuova formula ha richiesto l’intervento di un supercomputer, che estrae le avversarie secondo diversi parametri (le squadre della stessa nazione non possono incontrarsi, per esempio): si comincia con le 9 di prima fascia (e quindi l’Atalanta scoprirà subito quali sono le due squadre di prima fascia che dovrà affrontare), poi si passerà a quelle di seconda e il quadro dei bergamaschi si riempirà con le altre 6 squadre da affrontare. Tra la serata di giovedì 28 e la mattinata di venerdì 29 agosto, invece, sarà comunicato ufficialmente quali partite saranno giocate in casa e quali in trasferta, e in quali date.