Sport / Bergamo Città
Martedì 30 Dicembre 2025

Atalanta, sospiro di sollievo per Zappacosta: cerca il rientro con la Roma

CALCIO. Buone notizie per l’esterno, alle prese con un affaticamento al flessore destro: la valutazione effettuata martedì 30 dicembre ha scongiurato guai peggiori. L’alternativa contro i giallorossi (sabato 3 gennaio) è Musah

Davide Zappacosta è alle prese con un affatticamento ai flessori: l’esterno potrebbe recuperare per la gara di sabato 3 alla New Balance Arena contro Gasp
(Foto di Afb)

Sospiro di sollievo per Davide Zappacosta in casa Atalanta. L’esterno nerazzurro è rimasto negli spogliatoi nell’intervallo della gara contro l’Inter per un affaticamento ai flessori della gamba destra. La rivalutazione effettuata martedì 30 dicembre, alla ripresa degli allenamenti, ha scongiurato guai peggiori.

Zappacosta punta la Roma

Le condizioni di Zappacosta saranno verificate giorno per giorno ma il laterale potrebbe recuperare per la gara di sabato 3 gennaio alla New Balance Arena (alle 20,45) contro la Roma di Gasperini. Se Zappacosta non dovesse recuperare, o Palladino non volesse rischiarlo dal 1’, contro la Roma a destra potrebbe essere riproposto Musah, subentrato nella ripresa e autore di una buona prova.

