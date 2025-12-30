Sport / Bergamo Città
Martedì 30 Dicembre 2025
Atalanta, sospiro di sollievo per Zappacosta: cerca il rientro con la Roma
CALCIO. Buone notizie per l’esterno, alle prese con un affaticamento al flessore destro: la valutazione effettuata martedì 30 dicembre ha scongiurato guai peggiori. L’alternativa contro i giallorossi (sabato 3 gennaio) è Musah
Sospiro di sollievo per Davide Zappacosta in casa Atalanta. L’esterno nerazzurro è rimasto negli spogliatoi nell’intervallo della gara contro l’Inter per un affaticamento ai flessori della gamba destra. La rivalutazione effettuata martedì 30 dicembre, alla ripresa degli allenamenti, ha scongiurato guai peggiori.
Zappacosta punta la Roma
Le condizioni di Zappacosta saranno verificate giorno per giorno ma il laterale potrebbe recuperare per la gara di sabato 3 gennaio alla New Balance Arena (alle 20,45) contro la Roma di Gasperini. Se Zappacosta non dovesse recuperare, o Palladino non volesse rischiarlo dal 1’, contro la Roma a destra potrebbe essere riproposto Musah, subentrato nella ripresa e autore di una buona prova.
