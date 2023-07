Atalanta, test fisici per Touré, Zapata in gruppo. Mercoledì 2 con la Pro Sesto

Primi passi in nerazzurro per El Bilal Touré. Lunedì 31 luglio l’attaccante maliano, neo-acquisto dell’Atalanta, ha svolto solo test fisici e atletici, ma è apparso in ottime condizioni di forma e non è escluso che possa essere in campo almeno per uno scampolo di partita nell’amichevole di mercoledì 2 agosto contro la Pro Sesto, confermata lunedì 31 sul sito della società: la gara si giocherà a Zingonia, dalle 16, a porte aperte fino a esaurimento posti.