La notizia è molto positiva perché, dei quattro nerazzurri appena ricordati, il serbo è probabilmente il più importante in questo momento e consentirà a mister Gasperini di poter schierare la retroguardia a tre, con Scalvini e Djimsiti e non arretrare un centrocampista come de Roon, al rientro dopo che contro il Napoli aveva scontato un turno di squalifica, sulla linea difensiva. Martedì 28 novembre la situazione dei giocatori atalantini ai box si è chiarita: il bosniaco sta meglio e ha buone chance di esserci. Sead - non al 100% per una contusione al polpaccio sinistro - ha lavorato in gran parte con il gruppo, svolgendo solo una fetta dell’allenamento in solitaria: se mercoledì 29 confermerà i progressi, come si spera, sarà schierato titolare.