Atalanta, tornano i primi nazionali e Scamacca si allena in gruppo

Tornano i primi nazionali e torna in gruppo Scamacca. Due buone notizie per l’Atalanta, alla ripresa degli allenamenti, martedì 12 settembre, in vista della gara di campionato di domenica 17 a Firenze contro la Fiorentina. A Zingonia Gian Pier Gasperini ha ritrovato Koopmeiners, de Roon e Djimsiti, rientrati alla base dopo gli impegni in nazionale: i tre hanno lavorato in gruppo al pari del centravanti romano che nella scorsa settimana non si era allenato regolarmente per il riacutizzarsi del dolore al tallone dovuto a una vecchia vescica.