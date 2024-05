Atalanta, turnover radicale a Salerno: davanti Miranchuk-Touré-Lookman

Nessuna novità in difesa, turnover radicale negli altri reparti in casa Atalanta in vista della gara di lunedì 6 maggio all’Arechi (ore 18) contro la Salernitana . Ai box gli infortunati Kolasinac, Toloi e Holm, fuori Palomino, Gian Piero Gasperini ha convocato 23 giocatori tra i quali i giovani Bonfanti, Comi e Palestra.

In difesa, davanti a Carnesecchi, la coperta è corta e quindi Gasp dovrebbe puntare sul trio Scalvini-Hien-Djimsiti, con Bonfanti prima alternativa. Sulle fasce sono favoriti Hateboer a destra e Bakker a sinistra, con probabile turno di riposo per Zappacosta e Ruggeri in vista della semifinale di ritorno di Europa League, giovedì 9 maggio al Gewiss Stadium. In mediana Pasalic dovrebbe affiancare Ederson, con de Roon a riposo, mentre in attacco si va verso il terzetto Miranchuk-Touré-Lookman, con De Ketelaere prima alternativa e Scamacca almeno inizialmente in panchina così come Koopmeiners.