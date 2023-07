Atalanta, tutto pronto per il ritiro: venerdì il trasferimento in Valle Seriana

Tutto pronto per il ritiro. Dopo i primi giorni di test e visite mediche a Zingonia venerdì 14 luglio l’Atalanta partirà per Clusone e Castione della Presolana, sedi del campo di allenamento (il centro sportivo Città di Clusone) e dell’alloggio, dove resterà fino al 22 luglio. L’appuntamento è fissata in tarda mattinata a Zingonia: pranzo al Centro Bortolotti e poi la partenza per la Valle Seriana dove i nerazzurri svolgeranno il primo allenamento attorno alle 17.