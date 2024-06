Atalanta, visite mediche per Ben Godfrey - Video

È Ben Godfrey il primo acquisto dell’Atalanta. Il difensore inglese, 26 anni compiuti lo scorso 15 gennaio, arriva dall’Everton a titolo definitivo. Sbarcato a Linate nella mattinata di venerdì 28 giugno, alle 11.30 è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche e nel pomeriggio firmerà in sede a Zingonia il contratto che lo legherà al club nerazzurro per 5 anni.