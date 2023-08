Atalanta, visite mediche per De Ketelaere

Con lui Riccardo del Vescovo, responsabile sanitario dello staff. Charles De Ketelaere è stato ingaggiato dal Milan: l’accordo per il fantasista belga è secondo la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 26 milioni, più altri 4 di bonus) e un contratto quadriennale (da 2,7 milioni a stagione) in caso di permanenza a Bergamo.

Classe 2001, De Ketelaere porta in dote all’attacco nerazzurro caratteristiche diverse da quelle dei compagni a oggi in rosa, andando ad arricchire in particolare l’assortimento di chi sa spaziare tra le linee, in compagnia di Koopmeiners, Pasalic e – pur con certe differenze – Touré e Lookman. Mancino, è un trequartista alla vecchia maniera, di quelli col piede delicato e la visione cristallina, che può svariare su più zone del fronte offensivo, come un tempo facevano – ecco i paragoni spesso spesi in queste settimane – Ilicic o Gomez. Alla tecnica abbina un buon fisico, più in fatto di centimetri (un metro e 92 d’altezza, nel repertorio ha anche qualche gol di testa) che di muscoli (79 chili).

In cerca di riscatto

«Riscatto», a livello di formula del trasferimento e in senso metaforico, è la parola chiave. Col Bruges, De Ketelaere aveva debuttato tra i professionisti nel 2019 da diciottenne: una stagione d’apprendistato (2019/20, 25 presenze tra campionato e coppe, con due gol) e due da protagonista affermandosi anche come realizzatore oltre che rifinitore (46 presenze e 5 gol complessivi nel 2020/21, poi 49 presenze con 18 gol complessivi nel 2021/22), costruendosi pure un utile bagaglio europeo (19 gettoni e due reti in tre anni, tra Champions ed Europa League) e giungendo presto alla maglia della nazionale (esordio a novembre 2020; a oggi, 12 presenze e un gol, convocato per i Mondiali in Qatar).