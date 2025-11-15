Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Sabato 15 Novembre 2025

Atalantini in nazionale, solo un pareggio per Cdk col Belgio. Kolasinac in panchina

CALCIO. Sabato 15 novembre giornata interlocutoria per i nerazzurri nelle qualificazioni mondiali. Cdk in campo 71’ col Kazakistan (1-1), Hien titolare nella Svezia sconfitta 4-1 in Svizzera. Domenica 16 Lookman con la Nigeria.

Isak Hien, capitano della Svezia, in azione nel match di sabato 15 novembre contro la Svizzera: gli scandinavi sono stati sconfitti con un netto 4-1
Isak Hien, capitano della Svezia, in azione nel match di sabato 15 novembre contro la Svizzera: gli scandinavi sono stati sconfitti con un netto 4-1
(Foto di Ansa)

Sorrisi rimandati per i nazionali atalantini impegnati nelle gare di qualificazione ai Mondiali, sabato 15 novembre. Charles De Ketalaere, in campo col Belgio in Kazakistan, non va oltre l’1-1 firmato nella ripresa da Vanaken. Cdk è restato in campo 71’ prima di essere sostituito dallo juventino Openda. Per i belgi la qualificazione è rimandata alla gara contro il Liechtenstein martedì 18.

Rimandato anche il ritorno in campo di Sead Kolasinac con la Bosnia, a segno 3-1 contro la Romania. Il difensore nerazzurro è rimasto in panchina ma spera di ritrovare il campo contro martedì contro l’Austria. In campo per 90’ è rimasto invece Isak Hien, ma la sua Svezia ha perso 4-1 in Svizzera. Gli scandinavi giocheranno comunque gli spareggi grazie alla Nations League.

Oltre che per gli azzurri Carnesecchi, Bellanova e Scamacca in campo contro la Norvegia, domenica 16 sarà una giornata cruciale anche per la Nigeria di Lookman, in campo a Rabat (Marocco) contro la Repubblica Democratica del Congo: chi vince va agli spareggi intercontinentali a marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Sead Kolasinac
Isak Hien