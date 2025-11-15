Atalantini in nazionale, solo un pareggio per Cdk col Belgio. Kolasinac in panchina

Sorrisi rimandati per i nazionali atalantini impegnati nelle gare di qualificazione ai Mondiali, sabato 15 novembre. Charles De Ketalaere, in campo col Belgio in Kazakistan, non va oltre l’1-1 firmato nella ripresa da Vanaken. Cdk è restato in campo 71’ prima di essere sostituito dallo juventino Openda. Per i belgi la qualificazione è rimandata alla gara contro il Liechtenstein martedì 18.

Rimandato anche il ritorno in campo di Sead Kolasinac con la Bosnia, a segno 3-1 contro la Romania. Il difensore nerazzurro è rimasto in panchina ma spera di ritrovare il campo contro martedì contro l’Austria. In campo per 90’ è rimasto invece Isak Hien, ma la sua Svezia ha perso 4-1 in Svizzera. Gli scandinavi giocheranno comunque gli spareggi grazie alla Nations League.