BB14, batosta a San Bonifacio. Sconfitta anche per la Blu Orobica

Dopo la lunga serie di risultati positivi la capolista BB14 è stata sonoramente sconfitta giovedì 21 dicembre a San Bonifacio. Il team di coach Grazzini è incappato nella classica serataccia tanto da essere stato superato dal quintetto locale per 99-65. Tutto è andato storto: ribadiamo non sapremmo proprio trovare un solo dato positivo su quanto è emerso sul parquet veneto. Di contro San Bonifacio è stato impeccabile in particolare al tiro. In ogni caso la BB14 rimane al comando della classifica della serie B interregionale.

Per la Blu Orobica stop dopo le precedenti tre vittorie consecutive. Ad esultare mercoledì 20 dicembre sul parquet del Centro Sportivo Italcementi di via Statuto la Gardonese per 79-77. Per un solo canestro di differenza il team cittadino perde il secondo posto in classifica, guadagnato proprio dalla Gardonese. Il film della gara ha avuto per protagonista l’equilibrio, praticamente per l’intera durata. All’intervallo lungo era il quintetto bresciano avanti di 5 lunghezze (46-41). Nel terzo quarto i padroni di casa hanno recuperato fissando il punteggio di 62-59 alla mezz’ora di gioco. Punto a punto (o giù di lì) nell’ultimo tempo ad eccezione di quando Gardone ha staccato i contendenti di 5 punti a 2 minuti dalla sirena finale. Il successivo forcing della Blu Orobica per evitare la sconfitta è valso solo a ridurre il margine negativo.