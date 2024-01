BB14 brida nel derby per 91-85. Blu Orobica fa tremare i “cugini”

BB14 in azione

(Foto di Beppe Bedolis)

D’altra parte la maggior esperienza (carta d’identità alla mano) del club presieduto da Enzo Galluzzo ha avuto la meglio sulla Blu Orobica imbottita, come noto, di giovani in ogni caso lodevoli per determinazione e agonismo. La BB14 ha pertanto riscattato la precedente partita che l’ aveva vista soccombere per una lunghezza contro il fanalino di coda della serie B interregionale Murano, in trasferta. Vincendo mercoledì 17 gennaio, al Centro sportivo Italcementi, la BB14 mantiene così il primato in classifica.