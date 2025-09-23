Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 23 Settembre 2025

Beatrice e tutti gli altri: Bergamo fa 13 ai Mondiali di corsa in montagna

DAL 25 AL 28 SETTEMBRE. Bianchi, 27enne di Solto Collina, sui Pirenei spagnoli è all’esordio in una rassegna iridata: «Il sogno è giocarcela per una medaglia a squadre alle spalle di Uganda e Kenia».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Beatrice Bianchi, 27enne di Solto Collina, in azione in Galles con la maglia azzurra
Beatrice Bianchi, 27enne di Solto Collina, in azione in Galles con la maglia azzurra

Beatrice Bianchi e tutti gli altri: Bergamo fa 13 ai Mondiali di corsa in montagna, in programma da giovedì 25 a domenica 28 settembre a Canfranc, sui Pirenei spagnoli. La 27enne di Solto Collina va fortissimo soprattutto in discesa: «Spero ricapiti al Mondiale, sarà il mio esordio: sulla carta le altre sono di un altro pianeta, io non lascerò nulla di intentato».

Quattro club «Bg» rappresentati

Come detto è una fra i tredici atleti targati Bg (per club o residenza) in lizza alla kermesse iridata off road, con quattro club rappresentati. Recastello Radici Group di Gazzaniga: oltre a Bianchi, Alice Gaggi, Isacco Costa, Andrea Elia, Gionata Cogliati e Lorenzo Beltrami. Atl. Valli Bergamasche Leffe: Lorenzo Cagnati, Cesare Maestri e Xavier Chevrier. Pegarun di Almenno San Salvatore: Roberta Jaquin. Atl. Valle Brembana: Martina Ghisalberti (19enne di Zogno) e Francesco Puppi. «Il sogno? Giocarcela per una medaglia a squadre alle spalle di Uganda e Kenia», chiude Bianchi.

Rota Martir, chiamata in extremis

Tre saranno anche gli orobici doc della spedizione, Bianchi, Ghisalberti e poi Lorenzo Rota Martir, 23enne di Bonate Sopra, dell’Us Malonno: «Convocazione giunta in extremis, che ormai non mi aspettavo ma che mi riempie d’orgoglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
corsa in montagna
Lorenzo Rota Martir
Beatrice Bianchi
Martina Ghisalberti
Recastello Radici Group
Atl. Valli Bergamasche Leffe
Pegarun
Atl. Valle Brembana