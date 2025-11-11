Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 11 Novembre 2025

Bergamo, missione sorriso al PalaFacchetti: urge vittoria con Perugia

VOLLEY. Mercoledì 12 novembre a Treviglio (alle 20,30) le rossoblù vanno a caccia del successo contro le umbre in una sfida che inaugura una fase più abbordabile del campionato. Parisi suona la carica: «È il momento dei fatti».

Chidera Blessing Eze (2) e Linda Manfredini (15) a muro contro Vallefoglia: le rossoblù a Treviglio cercano di tornare a fare bottino pieno contro Perugia
Chidera Blessing Eze (2) e Linda Manfredini (15) a muro contro Vallefoglia: le rossoblù a Treviglio cercano di tornare a fare bottino pieno contro Perugia
(Foto di Lvf)

Ritorno a Treviglio con un solo obiettivo: ricominciare a sorridere. Mercoledì 12 novembre al PalaFacchetti (alle 20,30, promozione per studenti con accompagnatore a 5 euro) il Volley Bergamo 1991 è chiamato a uno scatto contro Perugia nella prima sfida con una pari grado dopo le prime otto partite da sfavorite.

«È il momento dei fatti»

Contro le umbre comincia una sorta di secondo campionato, anche se le avversarie di giornata, decime con 8 punti, sono reduci dal successo al tie-break contro Novara. Ma Bergamo deve mettere fine a un sortilegio che vede le rossoblù senza punti da 4 gare e reduci da sei ko consecutive.

«Ora è il momento dei fatti, resettiamo ciò che è stato fatto e mettiamo tutte le energie in questa gara». ha detto alla vigilia il coach Parisi, che potrebbe dover rinunciare ancora a Cese Montalvo, ai box per un guaio fisico. Probabile la conferma di Mosser.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pallavolo
Cese Montalvo
Volley Bergamo 1991