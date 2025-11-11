Sport / Bergamo Città
Martedì 11 Novembre 2025
Bergamo, missione sorriso al PalaFacchetti: urge vittoria con Perugia
VOLLEY. Mercoledì 12 novembre a Treviglio (alle 20,30) le rossoblù vanno a caccia del successo contro le umbre in una sfida che inaugura una fase più abbordabile del campionato. Parisi suona la carica: «È il momento dei fatti».
Ritorno a Treviglio con un solo obiettivo: ricominciare a sorridere. Mercoledì 12 novembre al PalaFacchetti (alle 20,30, promozione per studenti con accompagnatore a 5 euro) il Volley Bergamo 1991 è chiamato a uno scatto contro Perugia nella prima sfida con una pari grado dopo le prime otto partite da sfavorite.
«È il momento dei fatti»
Contro le umbre comincia una sorta di secondo campionato, anche se le avversarie di giornata, decime con 8 punti, sono reduci dal successo al tie-break contro Novara. Ma Bergamo deve mettere fine a un sortilegio che vede le rossoblù senza punti da 4 gare e reduci da sei ko consecutive.
«Ora è il momento dei fatti, resettiamo ciò che è stato fatto e mettiamo tutte le energie in questa gara». ha detto alla vigilia il coach Parisi, che potrebbe dover rinunciare ancora a Cese Montalvo, ai box per un guaio fisico. Probabile la conferma di Mosser.
