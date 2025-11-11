Bergamo, missione sorriso al PalaFacchetti: urge vittoria con Perugia

«È il momento dei fatti»

Contro le umbre comincia una sorta di secondo campionato , anche se le avversarie di giornata, decime con 8 punti, sono reduci dal successo al tie-break contro Novara. Ma Bergamo deve mettere fine a un sortilegio che vede le rossoblù senza punti da 4 gare e reduci da sei ko consecutive.

«Ora è il momento dei fatti, resettiamo ciò che è stato fatto e mettiamo tutte le energie in questa gara». ha detto alla vigilia il coach Parisi, che potrebbe dover rinunciare ancora a Cese Montalvo, ai box per un guaio fisico. Probabile la conferma di Mosser.