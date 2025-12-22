Bergamo vuole farsi il regalo di Natale: chance riscatto contro Busto Arsizio

È la prima notte del nuovo corso, ma è anche e soprattutto negli auspici la notte del riscatto. Dopo la sconfitta con San Giovanni in Marignano che ha portato all’addio del coach Carlo Parisi e al cambio di guida tecnica, il Volley Bergamo 1991 scende in campo martedì 23 dicembre alla ChorusLife Arena (alle 20,30) nel Christmas Match contro Busto Arsizio.