Sport / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025

Bergamo vuole farsi il regalo di Natale: chance riscatto contro Busto Arsizio

VOLLEY. Dopo il cocente ko con San Giovanni in Marignano e l’addio di Parisi, martedì 23 dicembre alla ChorusLife Arena, alle 20.30, le rossoblù vanno a caccia di punti nel match che segna l’esordio in panchina di Cervellin.

Cese Montalvo (26) in azione contro San Giovanni in Marignano: il Volley Bergamo 1991 torna in campo martedì 23 alla ChorusLife Arena con Busto Arsizio
Cese Montalvo (26) in azione contro San Giovanni in Marignano: il Volley Bergamo 1991 torna in campo martedì 23 alla ChorusLife Arena con Busto Arsizio
(Foto di Lvf)

È la prima notte del nuovo corso, ma è anche e soprattutto negli auspici la notte del riscatto. Dopo la sconfitta con San Giovanni in Marignano che ha portato all’addio del coach Carlo Parisi e al cambio di guida tecnica, il Volley Bergamo 1991 scende in campo martedì 23 dicembre alla ChorusLife Arena (alle 20,30) nel Christmas Match contro Busto Arsizio.

La partita segnerà il debutto in panchina di Marcello Cervellin, già vice di Parisi, in una sfida che le rossoblù devono cercare di portare a casa per tenersi lontane dalla zona calda della classifica.

Squadra e società contano anche sull’apporto del pubblico, invitato ieri dal club a indossare qualcosa di rosso in tribuna per portare il Natale alla ChorusLife Arena.

Bergamo
Sport
Pallavolo
Volley Bergamo 1991