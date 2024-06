Berghem#molamia: in 1.600 (con tanti vip) in sella fra le valli e il lago d’Iseo

Più di 1.600 amatori in sella per decretare il successo della Berghem#molamia, manifestazione giunta alla quinta edizione che domenica 16 giugno ha «invaso» pacificamente le strade delle valli (con una puntata sul lago d’Iseo). Per la precisione 1.617 atleti (149 donne e 1.468 uomini) da tutta l’Italia e anche dall’estero per la granfondo organizzata della Sc Gazzanighese.