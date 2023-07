Bournemouth-Atalanta: 1-2 all’intervallo, gol di Maehle e Koopmeiners

Primo test internazionale per l’Atalanta che affronta il Bournemouth in Inghilterra al Vitality Stadium. All’intervallo i nerazzurri conducono 2-1 grazie ai gol di Maehle al 7’ dopo una traversa di Koopmeiners e al raddoppio dello stesso olandese al 36’ su assist di Lookman. Al 38’ il gol del Bournemouth di Senesi.

Gasperini schiera in avvio Lookman unica punta nel 3-4-2-1 con Pasalic e Koop a supporto. In panchina Hojlund e i nuovi arrivati Bakker e Kolasinac. In porta Musso.