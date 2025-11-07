Sport / Bergamo Città
Venerdì 07 Novembre 2025
Brescianini, non c’è lesione. Scalvini parzialmente in gruppo: le ultime in casa Atalanta
CALCIO. Buone notizie dall’infermeria: terapie solo per Bakker. Nerazzurri di nuovo al lavoro dopo un giorno di riposo.
Bergamo
Dopo un giorno di riposo, concesso da Juric in seguito alla grande vittoria di Marsiglia, l’Atalanta è tornata ad allenarsi nella mattinata di venerdì 7 novembre per preparare la sfida di domenica 9 contro il Sassuolo (si gioca a Bergamo, fischio d’inizio alle 12,30).
Scalvini e Brescianini: le novità
Buone notizie dall’infermeria. Gli esami a cui si è sottoposto Brescianini, dopo il problema muscolare accusato alla vigilia della sfida contro il Marsiglia, hanno escluso la presenza di lesioni. Il centrocampista ha svolto una seduta individuale e dovrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali. Viaggia verso il recupero anche Scalvini, che ha svolto parte dell’allenamento con il resto del gruppo. Terapie per Bakker.
