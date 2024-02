Brutta caduta in allenamento per Sofia Goggia: sospetta frattura di tibia e perone

Brutta caduta durante un allenamento sulle piste in località Temù, in provincia di Brescia, per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, reduce dai successi in Coppa del mondo, si stava allenando nella mattinata di lunedì 5 febbraio, come già aveva fatto nel periodo natalizio, nella zona tra Tonale e Ponte di Legno quando, a causa di una brutta caduta, si sarebbe procurata una frattura a tibia e perone della gamba destra.