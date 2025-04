Atalanta, Posch e Palestra tentano il recupero. La corsa Champions è più facile

Quello che ha più chance è al momento Palestra, che martedì ha lavorato individualmente sul campo alla ripresa degli allenamenti. Il terzino è fermo da quaranta giorni per una lesione di secondo grado al retto femorale e spera di rientrare, ma le sue condizioni saranno da valutare. Discorso più o meno simile per Posch, che un paio di settimane fa sembrava vicino al rientro ma ha allungato i tempi: martedì l’austriaco ha lavorato in solitaria, ma non sul campo. I giocatori sicuramente out saranno tre, Kolasinac, Scamacca e Scalvini, che si rivedranno solo nella prossima stagione. Mercoledì 30 seduta mattutina a Zingonia.