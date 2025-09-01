Burger button
Calcio / Bergamo Città
Lunedì 01 Settembre 2025

Gattuso inizia con un sold out: a Bergamo ultimi biglietti in vendita

CALCIO. Inizierà con un sold out l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Si va infatti verso il tutto esaurito allo Stadio di Bergamo, dove venerdì 5 settembre alle ore 20.45 l’Italia affronterà l’Estonia riprendendo il cammino nel girone di qualificazione al Mondiale.

Bergamo

Sono oltre 18.000 i biglietti emessi per il match, che vedrà gli Azzurri tornare a giocare nella città orobica a quasi cinque anni di distanza dal pareggio con i Paesi Bassi (1-1, gol di Lorenzo Pellegrini). Lunedì 1° settembre sono stati rimessi in vendita 800 tagliandi di Curva Sud, acquistabili al prezzo di 20 euro (5 euro per gli Under 12) presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.it.

Gli atalantini in Nazionale

In campo si vedrà anche un bel pezzo di Atalanta.C’è infatti un blocco nerazzurro nell’Italia, che giocherà anche a Bergamo, venerdì con l’Estonia: Carnesecchi, Bellanova, Maldini e Scamacca. Ma non solo: ci sono due giocatori nel Ghana, Ibrahim e Kamaldeen Sulemana. Un alfiere a testa per Svezia (Hien), Albania (Djimsiti), Polonia (Zalewski), Croazia (Pasalic), Serbia (Samardzic), Belgio (De Ketelaere), Montenegro (Krstovic), Costa d’Avorio (Kossounou) e Nigeria (Lookman).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

