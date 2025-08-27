Burger button
Calcio / Bergamo Città
Mercoledì 27 Agosto 2025

«Tradizione e modernità». Atalanta, ecco la terza maglia firmata New Balance

LA NOVITÀ. Ecco la terza maglia dell’Atalanta. Potrebbe essere già indossata a Parma, nel match di sabato 30 agosto al Tardini alle 18,30.

La terza maglia dell'Atalanta con New Balance
La terza maglia dell’Atalanta con New Balance
(Foto di Atalanta.it)

Bergamo

Atalanta con New Balance hanno presentato online la terza maglia gara per la stagione 2025/26, un kit che si ispira alla passione ed energia dei tifosi atalantini. «La nuova maglia unisce tradizione e modernità, con una reinterpretazione astratta dell’iconico nerazzurro» spiegano dall’Atalanta. Il motivo ondulato, ripreso dallo stemma del club, «richiama i capelli fluenti della ninfa Atalanta». Tre linee diagonali attraversano lo sfondo arancione brillante, «simbolo dell’energia e dello spirito dei tifosi che riempiono lo stadio ogni partita».

Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni coordinati, entrambi caratterizzati da due bande orizzontali. Sul fronte spicca la scritta “dea”, mentre il logo New Balance è posizionato sul retro, a completare un look distintivo e ricco di significato.

Dalla pagina Ig di Atalanta la nuova maglia
Dalla pagina Ig di Atalanta la nuova maglia
Dalla pagina Ig di Atalanta la nuova maglia
Dalla pagina Ig di Atalanta la nuova maglia

Questo lancio fa seguito a quello delle maglie Home e Away. «Insieme, le tre versioni celebrano la storia del club, offrendo al tempo stesso stile e qualità contemporanei». Questa new entry potrebbe essere già indossata a Parma, nel match di sabato 30 agosto al Tardini alle 18,30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

