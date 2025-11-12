Sport / Bergamo Città
Mercoledì 12 Novembre 2025
Challenger di Bergamo, le nuove entrate sono Travaglia e Cecchinato
TENNIS. Va definendosi il «cast» del torneo che verrà ospitato da domenica 19 novembre alla ChorusLife Arena: i due prendono il posto degli infortunati Nardi e Van Assche.
Bergamo
Novità per quanto riguarda il «cast» del Challenger di Bergamo, il torneo di tennis che prenderà il via domenica 16 novembre con il primo turno delle qualificazioni e che verrà ospitato nella ChorusLife Arena.
Il Challenger di Bergamo
Riguardano in particolare tre italiani e un «quasi» bergamasco: due escono e due entrano. Fuori Luca Nardi e il «bergamasco di Francia» Luca Van Assche, entrambi alle prese con problemi fisici, dentro Stefano Travaglia (ex numero 60 Atp) e Marco Cecchinato (ex numero 16, semifinalista al Roland Garros nel 2018).
In totale parliamo dunque di 7 giocatori di casa, con l’umbro Francesco Passaro (128 Atp) che avrà il compito di guidare il gruppo. Nella giornata di mercoledì 12 hanno annunciato il forfait anche il belga Alexander Blockx e il croato Dino Prizmic; al loro posto troveremo, tra gli altri, il bosniaco Fatic e il norvegese Durasovic.
