Challenger di Bergamo, le nuove entrate sono Travaglia e Cecchinato

Il Challenger di Bergamo

Riguardano in particolare tre italiani e un «quasi» bergamasco: due escono e due entrano. Fuori Luca Nardi e il «bergamasco di Francia» Luca Van Assche, entrambi alle prese con problemi fisici, dentro Stefano Travaglia (ex numero 60 Atp) e Marco Cecchinato (ex numero 16, semifinalista al Roland Garros nel 2018).