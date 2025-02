Champions: neve a Bruges, l’Atalanta si allena a Bergamo

Cambio di programma per l’Atalanta alla vigilia dell’andata di playoff di Champions League in casa del Club Brugge. La neve che sta scendendo sulla città fiamminga ha indotto i bergamaschi ad anticipare alle 15 di oggi - 11 febbraio - la rifinitura in sede, a Zingonia, anziché allo Jan Breydelstadion alle 18, perché il terreno di gioco va preservato per la partita in programma alle 18.45 di mercoledì.