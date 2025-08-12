Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 12 Agosto 2025

Chiara Consonni, gran colpo in Polonia.
Successo in volata nella prima tappa

CICLISMO. La 26enne di Brembate Sopra si impone allo sprint a Zamosc: primo successo su strada della stagione. «Sensazione incredibile. È andato tutto come speravo».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Chiara Consonni esulta al traguardo
Chiara Consonni esulta al traguardo
(Foto di Ansa)

Primo colpo della stagione su strada per Chiara Consonni: la bergamasca (campionessa olimpica su pista nella madison) martedì 12 agosto ha vinto la prima tappa del Giro di Polonia femminile. Si è imposta allo sprint dopo i 105,6 chilometri corsi lungo le strade di Zamosc, precedendo la francese Clara Copponi (Lidl-Trek) e l’austriaca Kathrin Schweinberger (Human Powered Health).

Chiara Consonni con la maglia di leader della classifica generale
Chiara Consonni con la maglia di leader della classifica generale
(Foto di Ansa)

La 26enne bergamasca del team Canyon-Sram Zondacrypto a così indossato la maglia di leader della classifica generale, maglia che proverà a difendere mercoledì nella seconda tappa con arrivo in salita (che non è il terreno preferito della velocista di Brembate Sopra). Il Giro di Polonia si concluderà poi giovedì con una cronometro.

Chiara: «In Polonia atmosfera fantastica»

Grande euforia per Chiara dopo il successo: «Questo è il mio primo Tour de Pologne - ha detto - e sono davvero felice di correre qui in Polonia: le persone sono così gentili, estroverse e allegre che mi sento un po’ come a casa. E l’atmosfera era fantastica, con tanti appassionati lungo le strade che facevano il tifo per noi. Abbiamo lavorato bene come squadra, abbiamo tenuto la gara sotto controllo, e poi ho dato il massimo in volata per raggiungere il mio obiettivo. Quando ho visto il cartello dei 100 metri, ho iniziato il mio sprint e tagliare il traguardo per primo è stata una sensazione incredibile. È andato come speravo. Ora vedremo cosa possiamo fare nelle prossime due tappe, ma per ora mi sto solo godendo il momento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brembate di Sopra
sport
Ciclismo
Chiara Consonni
Clara Copponi
Kathrin Schweinberger