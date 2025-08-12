Sport / Bergamo Città
Martedì 12 Agosto 2025
Chiara Consonni, gran colpo in Polonia.
Successo in volata nella prima tappa
CICLISMO. La 26enne di Brembate Sopra si impone allo sprint a Zamosc: primo successo su strada della stagione. «Sensazione incredibile. È andato tutto come speravo».
Primo colpo della stagione su strada per Chiara Consonni: la bergamasca (campionessa olimpica su pista nella madison) martedì 12 agosto ha vinto la prima tappa del Giro di Polonia femminile. Si è imposta allo sprint dopo i 105,6 chilometri corsi lungo le strade di Zamosc, precedendo la francese Clara Copponi (Lidl-Trek) e l’austriaca Kathrin Schweinberger (Human Powered Health).
La 26enne bergamasca del team Canyon-Sram Zondacrypto a così indossato la maglia di leader della classifica generale, maglia che proverà a difendere mercoledì nella seconda tappa con arrivo in salita (che non è il terreno preferito della velocista di Brembate Sopra). Il Giro di Polonia si concluderà poi giovedì con una cronometro.
Chiara: «In Polonia atmosfera fantastica»
Grande euforia per Chiara dopo il successo: «Questo è il mio primo Tour de Pologne - ha detto - e sono davvero felice di correre qui in Polonia: le persone sono così gentili, estroverse e allegre che mi sento un po’ come a casa. E l’atmosfera era fantastica, con tanti appassionati lungo le strade che facevano il tifo per noi. Abbiamo lavorato bene come squadra, abbiamo tenuto la gara sotto controllo, e poi ho dato il massimo in volata per raggiungere il mio obiettivo. Quando ho visto il cartello dei 100 metri, ho iniziato il mio sprint e tagliare il traguardo per primo è stata una sensazione incredibile. È andato come speravo. Ora vedremo cosa possiamo fare nelle prossime due tappe, ma per ora mi sto solo godendo il momento»
