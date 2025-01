Christmas match, asta a quota 36mila euro - Le quotazioni

Si tratta delle speciali casacche “natalizie” preparate per l’intero organico della prima squadra nerazzurra e indossate lo scorso 22 dicembre in occasione della partita Atalanta-Empoli 3-2, ultima gara casalinga del 2024.

Il progetto solidale

L’iniziativa è organizzata dall’Atalanta in collaborazione con l’emittente regionale Bergamo Tv. Attraverso il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà devoluto all’associazione Amici della Pediatria che opera presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per fornire assistenza ai piccoli malati e supporto alle loro famiglie: il progetto da finanziare si chiama “Wait & Play” e riguarda la realizzazione di un’area d’attesa per tutti i bambini che accedono agli ambulatori pediatrici.

L’asta fino al 13 gennaio

L’asta benefica chiuderà nel corso della trasmissione televisiva “TuttoAtalanta” in programma lunedì prossimo 13 gennaio, in diretta dalle ore 21 alle ore 22.30. In vetta alla classifica ci sono sempre le maglie di de Roon e De Ketelaere, appaiate a quota 3000 euro, seguite da Lookman (2000), Ederson (1600) e da un folto gruppo a 1500 euro: Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Kolasinac, Samardzic, Carnesecchi, Retegui e Zappacosta.

Si possono fare ancora rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423 e con email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] ; sono consentite offerte per più maglie (tutte autografate dal rispettivo calciatore), ma ciascuna casacca dovrà avere un destinatario diverso per accontentare il maggior numero di tifosi. Le quotazioni attuali di tutte le 26 maglie in palio sono pubblicate sui canali social di TuttoAtalanta Bergamo Tv, sui siti internet dell’Atalanta e de L’Eco di Bergamo: prossimo aggiornamento nella serata di martedì 7 gennaio.

Le quotazioni