Colonia-Atalanta: Juric schiera in attacco Maldini e Djimsiti in difesa

Penultimo test precampionato per l ’Atalanta (il match di domenica mattina 10 agosto a Zingonia contro i croati dell’Opatija dovrebbe vedere protagonisti soprattutto i giovani e coloro che per vari motivi hanno accumulato finora minutaggi inferiori al previsto) su campo del Colonia sabato 9 agosto a partire dalle 15.30. La formazione tedesca è appena risalita in Bundesliga dopo un anno di Seconda divisione, ma è lontana dai fasti di un passato che l’ha vista vincere 3 titoli nazionali e 4 coppe di Germania.

L’allenatore nerazzurro Ivan Juric conferma grossomodo i due blocchi squadra schierati finora nelle precedenti uscite a Lipsia e a Zingonia con il Monza. Undici iniziale ancora con Pasalic falso nueve, le sole varianti sono rappresentate da Daniel Maldini in attacco (al posto di Kamaldeen Sulemana) e Berat Djimsiti nel terzetto di difesa dove nelle precedenti uscite si erano avvicendati dal 1’ Odilon Kossonou e Honest Ahanor. Per il resto confermati Carnesecchi in porta, Hien e Scalvini in retroguardia, Bellanova e Zappacosta sulle fasce, Ederson e de Roon a centrocampo, De Ketelaere in attacco.