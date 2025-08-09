Sport
Sabato 09 Agosto 2025
Colonia-Atalanta: Juric schiera in attacco Maldini e Djimsiti in difesa
IL MATCH. Si gioca a partire dalle 15.30: penultimo test per i nerazzurri prima dell’inizio del Campionato.
Penultimo test precampionato per l’Atalanta (il match di domenica mattina 10 agosto a Zingonia contro i croati dell’Opatija dovrebbe vedere protagonisti soprattutto i giovani e coloro che per vari motivi hanno accumulato finora minutaggi inferiori al previsto) su campo del Colonia sabato 9 agosto a partire dalle 15.30. La formazione tedesca è appena risalita in Bundesliga dopo un anno di Seconda divisione, ma è lontana dai fasti di un passato che l’ha vista vincere 3 titoli nazionali e 4 coppe di Germania.
L’allenatore nerazzurro Ivan Juric conferma grossomodo i due blocchi squadra schierati finora nelle precedenti uscite a Lipsia e a Zingonia con il Monza. Undici iniziale ancora con Pasalic falso nueve, le sole varianti sono rappresentate da Daniel Maldini in attacco (al posto di Kamaldeen Sulemana) e Berat Djimsiti nel terzetto di difesa dove nelle precedenti uscite si erano avvicendati dal 1’ Odilon Kossonou e Honest Ahanor. Per il resto confermati Carnesecchi in porta, Hien e Scalvini in retroguardia, Bellanova e Zappacosta sulle fasce, Ederson e de Roon a centrocampo, De Ketelaere in attacco.
Queste le formazioni annunciate
COLONIA (4-3-3): Schwabe; Schmied, Hubers, Krauss, Hansen; Sebulonssen, Martel, Thielmann; Kaminsiski, Bulter, Johannesson. All. Kwasniok.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti; Hien, Scalvini; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Maldini. All. Juric.
ARBITRO: Braun di Wuppertal. Assistenti: Bandurski e Jolk.
