Comunque vada, è il miglior anno della nostra storia: tutto in un libro

La parola chiave è una: orgoglio. Orgogliosi di questa squadra, che a prescindere da qualsiasi risultato maturerà in queste ultime partite è protagonista della stagione più importante della storia dell’Atalanta. Orgoglio, sì: per come gioca l’Atalanta, per come si comporta l’Atalanta, per come viene gestita l’Atalanta. Per la gente dell’Atalanta: quella che porta la divisa e quella con le sciarpe e le bandiere. Quella che va in campo e quella che va al Gewiss e in tutti gli stadi d’Italia e di mezza Europa. E anche quella che sta imparando a voler bene a questa squadra chissà da dove, in ogni angolo del mondo. Perché tifare per l’Atalanta è una cosa bella, per chi era bambino quando si esultava per una salvezza o per una promozione, e per chi bambino è adesso e trova normale qualificarsi per l’Europa, o giocare una finale.