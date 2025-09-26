Calcio / Bergamo Città
«Contro la Juve con umiltà». Juric: De Ketelaere ci sarà
LA CONFERENZA STAMPA. «La Juventus ha tante soluzioni a centrocampo, ha accelerazioni e tecnica. Dobbiamo essere perfetti e bravi sia in fase di possesso che in fase difensiva». Così il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, alla vigilia del match di sabato 27 settembre in casa dei bianconeri di Tudor.
«La Juventus è una squadra forte, lo hanno dimostrato anche quando ci siamo incontrati quest’estate. Sarà una partita difficile», ha aggiunto l’allenatore croato, riferendosi all’amichevole di quest’estate.
«Dobbiamo essere umili, Juve squadra difficile»
«Non è una sfida da Champions League, il nostro ciclo è diverso. Dobbiamo affrontare la Juventus con umiltà e pensare a noi stessi senza alcun tipo di proclama». E aggiunge: «La Juventus è una grande squadra dalle ampie scelte, con un gioco simile al nostro e anche tanti concetti simili, ha grande qualità e tante soluzioni: Yildiz è strepitoso, ha tre punte centrali, tra le ali e dietro l’attacco ha anche Conceicao e Zhegrova. Bisogna essere perfetti in fase di possesso e difensiva. L’amichevole di agosto era stata una partita vera».
De Ketelaere in campo
Novità sul capitolo infortunati: «De Ketelaere c’è per questa partita, per altri faremo visite mediche e prove domenica per vedere se possono recuperare per martedì col Bruges - chiude Juric -. Penso a Hien e anche a Scalvini. Ederson per la Champions può rientrare, non ha bisogno di esami».
