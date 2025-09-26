«Contro la Juve con umiltà». Juric: De Ketelaere ci sarà

«La Juventus è una squadra forte, lo hanno dimostrato anche quando ci siamo incontrati quest’estate. Sarà una partita difficile», ha aggiunto l’allenatore croato, riferendosi all’amichevole di quest’estate.

«Dobbiamo essere umili, Juve squadra difficile»

«Non è una sfida da Champions League, il nostro ciclo è diverso. Dobbiamo affrontare la Juventus con umiltà e pensare a noi stessi senza alcun tipo di proclama». E aggiunge: «La Juventus è una grande squadra dalle ampie scelte, con un gioco simile al nostro e anche tanti concetti simili, ha grande qualità e tante soluzioni: Yildiz è strepitoso, ha tre punte centrali, tra le ali e dietro l’attacco ha anche Conceicao e Zhegrova. Bisogna essere perfetti in fase di possesso e difensiva. L’amichevole di agosto era stata una partita vera».