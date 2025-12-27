Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 27 Dicembre 2025

Coppa d’Africa, super Lookman stende la Tunisia: è agli ottavi con la Nigeria

CALCIO. Sabato 27 dicembre l’attaccante dell’Atalanta ha firmato il 3-2 delle Super Aquile, con due assist e la rete del provvisorio 3-0. La prossima gara il 5 gennaio. Domenica 28 Kossounou in campo in Costa d’Avorio-Camerun

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ademola Lookman in azione con la Nigeria: l’attaccante dell’Atalanta è stato il grande protagonista della vittoria in Coppa d’Africa (3-2) contro la Tunisia
Ademola Lookman in azione con la Nigeria: l’attaccante dell’Atalanta è stato il grande protagonista della vittoria in Coppa d’Africa (3-2) contro la Tunisia

Un gol e due assist. Super Ademola Lookman e la Nigeria vola agli ottavi in Coppa d’Africa. Sabato 27 dicembre a Fes, in Marocco, l’attaccante dell’Atalanta ha firmato il 3-2 delle Super Aquile contro la Tunisia che ha permesso alla Nigeria di salire a quota 6 nel girone C e approdare al turno a eliminazione diretta.

Lookman stellare

Dopo aver servito a Osimhen la palla dell’1-0, concedendo il bis per il raddoppio di Ndidi, Lookman ha siglato il gol del 3-0 che sembrava aver chiuso i giochi. Ma la Tunisia ha reagito, trovando la rete con Talbi e con Ali Abdi su rigore nel finale e costringendo i nigeriani a soffrire sino alla fine. Ma la vittoria proietta Lookman e la sua nazionale al turno successivo, in programma il 5 gennaio contro la terza del gruppo A, B o F.

Ademola salterà perciò le gare di Serie A contro la Roma e il Bologna, mentre Odilon Kossounou spera di imitare il compagno di squadra con la Costa d’Avorio, in campo domenica 28 (alle 21) contro il Camerun per il primato del gruppo F.

