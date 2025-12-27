Coppa d’Africa, super Lookman stende la Tunisia: è agli ottavi con la Nigeria

Un gol e due assist. Super Ademola Lookman e la Nigeria vola agli ottavi in Coppa d’Africa. Sabato 27 dicembre a Fes, in Marocco, l’attaccante dell’Atalanta ha firmato il 3-2 delle Super Aquile contro la Tunisia che ha permesso alla Nigeria di salire a quota 6 nel girone C e approdare al turno a eliminazione diretta.