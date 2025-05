Coppa Italia 2024/25: il Genoa e la Juventus sulla strada dell’Atalanta

Terminati i campionati di Serie A, B e C, si può già pensare agli accoppiamenti della prossima edizione della Coppa Italia . Da qualche anno il tabellone è infatti stabilito in base ai piazzamenti della stagione precedente, con l’Atalanta quarta testa di serie : il numero uno è assegnato al Bologna vincitore del trofeo, poi si segue la classifica di Serie A, quindi Napoli al numero due, Inter al tre, Atalanta al quattro, Juve al cinque e così via.

Ai quarti si profila la sfida alla Juve

Come da tradizione le prime otto partono direttamente dagli ottavi, con l’Atalanta che attende una fra Genoa, Empoli, Reggiana, Padova e Vicenza. Il Genoa parte dal primo turno dove affronterà la vincente del preliminare fra Padova e Vicenza. Chi passa troverà la vincente di Empoli-Reggiana, in palio un posto agli ottavi contro l’Atalanta. Ranking alla mano, quindi, il Genoa (numero 13 del tabellone) è il favorito per sfidare i nerazzurri, seguito da Empoli (21), Reggiana (33), Padova (37) e Vicenza (41). Come nella passata stagione gli ottavi sono in programma in gara unica in casa della testa di serie (quindi al Gewiss Stadium) fra dicembre e gennaio. Chi accede ai quarti di finale (sempre in gara unica) se la vedrà con un’avversaria che uscirà dalla parte del tabellone con Juventus testa di serie e in cui c’è anche l’Udinese.