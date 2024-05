Da Bergamo a Roma, tifando Atalanta. Grande attesa per stasera, confermato il maxischermo in centro - Le vostre foto

Tutto pronto per tifare Atalanta. Confermata l’installazione del maxi schermo in piazza Vittorio Veneto in occasione della gara Atalanta Juventus, finale di Coppa Italia Frecciarossa. La pioggia non ha fermato la macchina organizzativa del Comune di Bergamo e di Italian Optic e dalle 14 inizierà la posa del maxi schermo in vista della manifestazione di stasera.

In considerazione delle previsioni meteo, una raccomandazione: per ragioni di sicurezza, non potranno essere utilizzati ombrelli con la punta, ma solo quelli di piccole dimensioni e, ovviamente, senza punta.