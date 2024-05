Da Bergamo a Roma, tifando Atalanta. Grande attesa per stasera - Le vostre foto

Tutto pronto per tifare Atalanta. A Bergamo resta l’incognita maltempo e quindi ancora non è chiaro se nel pomeriggio sarà installato il maxischermo in piazza Vittorio Veneto, come inizialmente previsto: il Comune di Bergamo deciderà intorno alle 14 .

Tifosi alla stazione Centrale di Milano, direzione Roma

A Roma - dove invece il meteo è all’insegna del bel tempo - l’attesa è palpabile e sono migliaia i bergamaschi che in queste ore si stanno dirigendo verso la Capitale: chi in aereo, chi in treno, chi in auto ma tutti con destinazione Olimpico per la terza finale di Coppa Italia del ciclo Gasperini.