Da Bergamo a Roma verso un sogno di nome Atalanta. Grande attesa per stasera, installato il maxischermo in centro - Le vostre foto

Tutto pronto per tifare Atalanta. Nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio è stato installato in piazza Vittorio Veneto, nonostante la pioggia battente, il maxi schermo per fare il tifo da Bergamo per l’Atalanta che sfida la Juventus nella finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Tifosi bergamaschi a Roma Tifosi bergamaschi a Roma

Il maxischermo

Il maltempo non ha fermato la macchina organizzativa del Comune di Bergamo e di Italian Optic e nel primo pomeriggio è iniziata la posa del maxischermo in vista della manifestazione di stasera: inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino già congestionato dalla pioggia.

Traffico in centro per l’installazione del maxi schermo Il maxischermo in piazza Vittorio Veneto

In considerazione proprio delle previsioni meteo, una raccomandazione: per ragioni di sicurezza, non potranno essere utilizzati ombrelli con la punta, ma solo quelli di piccole dimensioni e, ovviamente, senza punta.

In 20mila a Roma

Tifosi a Roma Matteo de Sanctis in diretta da Roma per BgTv

Sono circa 20mila invece i tifosi bergamaschi che hanno voluto raggiungere la Capitale per i big match. Molti si sono spostati su Roma in treno e in auto stamattina presto e pensano di rientrare in nottata o nella giornata di giovedì. Ad attenderli una giornata di sole.

I tifosi bergamaschi a Roma In tantissimi per tifare Atalanta. Ecco le vostre foto.

Atteso a Roma anche lo sbarco del co-Chairman Stephen Pagliuca, in arrivo direttamente da Boston (e che era presente anche nella sfida contro il Marsiglia di una settimana fa a Bergamo). Per l’Atalanta, all’Olimpico, sarà la terza finale di Coppa Italia del ciclo Gasperini. Una partita che profuma di storia: l’ultimo e unico titolo atalantino è la Coppa Italia vinta nel lontano 1963.