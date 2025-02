Due derby bergamaschi nella 27ª giornata: Caravaggio-Virtus e Brusa-Real Calepina

In Caravaggio-Virtus CiseranoBergamo ci sono in palio importanti punti salvezza in palio, ma naturalmente la situazione è ben più problematica per la Virtus, inguaiata in una posizione playout, al quartultimo posto con 27 punti, mentre i bassaioli sono a metà classifica a quota 34 e possono gestirsi con relativa tranquillità. A Brusaporto va in scena invece un derby con tanta carne al fuoco, tra la squadra di casa, sesta in classifica (seconda delle bergamasche a 41 punti; il Villa Valle quinto è a 44), e una Real Calepina in forte crescita (35) che è reduce da due vittorie di fila e ora vanta un +5 abbastanza rassicurante sull’area playout.