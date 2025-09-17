È il giorno di Psg-Atalanta, più di mille bergamaschi a Parigi - Il racconto fotografico

La sfida

L’Atalanta affronta all’esordio una delle squadre più forti al mondo, reduce da quattro vittorie su quattro in campionato e dal successo nella Supercoppa europea contro il Tottenham. Lo farà senza Kolasinac, Ederson, Lookman e Scamacca, ma anche al Psg mancheranno giocatori importanti come Dembele e Doue.

La trasferta

Alcuni tifosi sono arrivati già lunedì o martedì, la maggior parte è a Parigi da mercoledì con pullman organizzati. Sono arrivati direttamente nel parcheggio all’ingresso B dello stadio , quello dove si entrerà per il settore ospiti nella serata.

Juric in conferenza stampa

Volete prendere parte a Fubal e fare il vostro pronostico per la partita? Il concorso è totalmente gratuito. Andate su fubal.ecodibergamo.it e registratevi. Se avete un account del sito del giornale, potete usare le stesse credenziali. Fate la vostra previsione, avete tempo fino a dieci minuti dall’inizio del match, indicando l’esito - espresso in vittoria, pareggio o sconfitta -, il risultato esatto, tre marcature, il migliore in campo e il numero di cartellini gialli che l’arbitro estrarrà verso i giocatori nerazzurri in campo e in panchina, mister Juric compreso.