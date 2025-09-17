Sport
Mercoledì 17 Settembre 2025
È il giorno di Psg-Atalanta, più di mille bergamaschi in viaggio verso Parigi
CALCIO. La quinta avventura in Champions League dei nerazzurri inizia sul campo dei campioni in carica.
Parigi
Per l’Atalanta è una giornata cerchiata in rosso sul calendario. Questa sera - mercoledì 17 settembre - alle 21, a Parigi contro i campioni in carica del Paris Saint-German, inizia la quinta avventura in Champions League dei nerazzurri, la prima con Ivan Juric in panchina.
La sfida
L’Atalanta affronta all’esordio una delle squadre più forti al mondo, reduce da quattro vittorie su quattro in campionato e dal successo nella Supercoppa europea contro il Tottenham. Lo farà senza Kolasinac, Ederson, Lookman e Scamacca, ma anche al Psg mancheranno giocatori importanti come Dembele e Doue.
La trasferta
Saranno 1.184 i tifosi dell’Atalanta nel settore ospiti del «Parco dei Principi», stadio del Paris Saint-German. Una delle trasferte più attese della stagione, in uno degli impianti sportivi più iconici del calcio europeo.
Juric in conferenza stampa
Nella conferenza stampa della vigilia, Juric ha parlato di un Psg «fortissimo, con pochi punti deboli da sfruttare. Reggendo in fase difensiva e superando il loro pressing, sempre molto aggressivo, si possono aprire degli spazi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA