È il giorno di Psg-Atalanta, più di mille bergamaschi in viaggio verso Parigi

La sfida

L’Atalanta affronta all’esordio una delle squadre più forti al mondo, reduce da quattro vittorie su quattro in campionato e dal successo nella Supercoppa europea contro il Tottenham. Lo farà senza Kolasinac, Ederson, Lookman e Scamacca, ma anche al Psg mancheranno giocatori importanti come Dembele e Doue.