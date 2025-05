È l’ora dei playoff: AlbinoLeffe-Atalanta Under 23 è sfida da dentro o fuori

È un confronto che tre volte su quattro (due su due in questa stagione) si è risolto con un pareggio, ma questa volta il pareggio non è ammesso. O meglio, se si verificasse sarebbe una vittoria dell’AlbinoLeffe, che si qualificherebbe in virtù del miglior piazzamento (quarto posto, contro l’ottavo dei rivali) ottenuto in campionato. È la classica sfida da dentro o fuori quella che mercoledì 7 maggio (fischio d’inizio alle ore 20) opporrà allo Stadium di Zanica la formazione bluceleste all’Atalanta Under 23, nella gara secca valida per il secondo turno dei playoff del girone A di Serie C. La formazione di casa è all’esordio in questi spareggi, mentre i giovani nerazzurri hanno già eliminato il Trento (2-1 in trasferta) nel primo turno. Non sono previsti né supplementari né rigori: in caso di parità, come detto, farà festa l’AlbinoLeffe.