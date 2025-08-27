Enduro, Italia a tutto gas: cresce il vantaggio sugli inseguitori nel Trofeo e fra gli Junior

La quarta giornata della Sei Giorni di enduro è stata caratterizzata dall’avvincente duello fra Andrea Verona e Josep Garcia, duello vinto dall’azzurro che ha primeggiato nella classifica assoluta staccando di 4’’81 lo spagnolo. Mercoledì 27 agosto ottime prestazioni anche per Samuele Bernardini, Morgan Lesiardo e per il bergamasco Manolo Morettini (sesto della E2), con l’Italia che si conferma al comando della classifica allungando Svezia (a 6’30”) che ha sorpassato la Francia , ora terza a 6’54’’.

I bergamasco Manolo Morettini fa parte del quartetto azzurro in vetta al Trofeo

(Foto di Tinin Brizio) Più equilibrata la situazione nel Trofeo Junior, dove l’Italia (con Alberto Elgari, Kevin Cristino e l’orobico Manuel Verzeroli) ha incrementato di 15’’ il vantaggio sulla prima inseguitrice, divenuta la Francia. Terza l’Australia. Nel Trofeo Donne l’Italia è saldamente quarta con la bergamasca Francesca Nocera ottima sesta ben supportata da Sara Traini (nona) e dall’altra orobica Asia Volpi (sedicesima). Le azzurre hanno 13’ di ritardo sulla zona podio. Gli Stati Uniti guidano la classifica in 8h24’16’’.

Il Moto Club Italia A si conferma in testa al Club Team Awards con Luca Colorio, Davide Mei e Valentino Corsi capaci di siglare rispettivamente il secondo, nono e decimo tempo di giornata nella categoria. Bene anche il bergamasco Simone Cagnoni, Niko Guastini e Gabriele Melchiorri (12°, 18° e 19°) appartenenti al Moto Club Italia B.