Sport / Valle Seriana
Mercoledì 27 Agosto 2025

Enduro, Italia a tutto gas: cresce il vantaggio sugli inseguitori nel Trofeo e fra gli Junior

SEI GIORNI. Anche la quarta giornata della Sei Giorni di enduro si tinge di azzurro: nell prove speciali in Val Seriana l’Italia si conferma in vetta sia nel Trofeo sia fra gli Junior, incrementando il vantaggio sugli inseguitori.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L'azzurro Andrea Verona, il migliore assoluto nella quarta giornata di gara
L’azzurro Andrea Verona, il migliore assoluto nella quarta giornata di gara
(Foto di Tinin Brizio)

La quarta giornata della Sei Giorni di enduro è stata caratterizzata dall’avvincente duello fra Andrea Verona e Josep Garcia, duello vinto dall’azzurro che ha primeggiato nella classifica assoluta staccando di 4’’81 lo spagnolo. Mercoledì 27 agosto ottime prestazioni anche per Samuele Bernardini, Morgan Lesiardo e per il bergamasco Manolo Morettini (sesto della E2), con l’Italia che si conferma al comando della classifica allungando Svezia (a 6’30”) che ha sorpassato la Francia , ora terza a 6’54’’.

I bergamasco Manolo Morettini fa parte del quartetto azzurro in vetta al Trofeo
I bergamasco Manolo Morettini fa parte del quartetto azzurro in vetta al Trofeo
(Foto di Tinin Brizio)

Più equilibrata la situazione nel Trofeo Junior, dove l’Italia (con Alberto Elgari, Kevin Cristino e l’orobico Manuel Verzeroli) ha incrementato di 15’’ il vantaggio sulla prima inseguitrice, divenuta la Francia. Terza l’Australia. Nel Trofeo Donne l’Italia è saldamente quarta con la bergamasca Francesca Nocera ottima sesta ben supportata da Sara Traini (nona) e dall’altra orobica Asia Volpi (sedicesima). Le azzurre hanno 13’ di ritardo sulla zona podio. Gli Stati Uniti guidano la classifica in 8h24’16’’.

Il Moto Club Italia A si conferma in testa al Club Team Awards con Luca Colorio, Davide Mei e Valentino Corsi capaci di siglare rispettivamente il secondo, nono e decimo tempo di giornata nella categoria. Bene anche il bergamasco Simone Cagnoni, Niko Guastini e Gabriele Melchiorri (12°, 18° e 19°) appartenenti al Moto Club Italia B.

Giovedì quinta e penultima tappa, molto simile alla quarta: meteo permettendo prove speciali ad Albino, Cavalli, Val di Tede (linea), Bossico, Plarina, ancora Cavalli e ancora Albino e controlli orari ad Albino, Clusone, Pora, Clusone e Albino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Bossico
Clusone
sport
Motociclismo
Enduro
Valentino Corsi
Francesca Nocera
Davide Mei
Sara Traini
Luca Colorio
Josep Garcia