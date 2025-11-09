Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 09 Novembre 2025

Esordio in Serie A per il portiere bergamasco Massimo Pessina: a 17 anni porta il Bologna alla vittoria contro il Napoli

L’ESORDIO. Entra in campo per sostituire il titolare Skorupski e chiude il match di Campionato a rete inviolata. Grande prova per il 17enne di Songavazzo.

Massimo Pessina al termine del match del Bologna contro il Napoli
Massimo Pessina al termine del match del Bologna contro il Napoli
(Foto di Ansa)

Domenica 9 novembre Massimo Pessina, 17 anni, ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A, difendendo la porta del Bologna nella sfida contro il Napoli. Il portiere, nato all’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano e originario di Songavazzo, è subentrato all’ottavo minuto al posto di Skorupski, fermato da un problema muscolare, con Ravaglia indisponibile.

Alla sua prima presenza tra i professionisti, Pessina ha mostrato grande sicurezza, neutralizzando un tentativo di Elmas e mantenendo inviolata la porta. Alto 202 centimetri, con trascorsi nell’Olginatese e nell’AlbinoLeffe, il giovane bergamasco ha contribuito al successo del Bologna sui campioni d’Italia per 2-0.

Sui social, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto complimentarsi con lui: «Un applauso a Massimo Pessina, 17 anni, bergamasco di Alzano Lombardo, freddo e sicuro nel suo debutto in Serie A. Già campione d’Europa con l’Under 17, ha confermato cuore tenero, mani ruvide e carattere bergamasco doc».

