Euro 2024: Italia con Spagna, Croazia e Albania

Spagna, Croazia e Albania: queste le avversarie dell’Italia nel girone B agli Europei dell’estate prossima in Germania dopo il sorteggio effettuato oggi all’Elbphilharmonie di Amburgo. Il torneo scatterà il 14 giugno alla Football Arena di Monaco, con la gara inaugurale che vedrà in campo i padroni di casa opposti alla Scozia, mentre la finale è in programma domenica 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino.