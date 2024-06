Europei, il deb Belotti brilla di bronzo: splendida medaglia nel trampolino

Il bronzo di Belotti è un exploit sensazionale. Nelle qualificazioni del mattino il 19enne golden boy di Villa d’Almè non era stato perfetto, entrando nella finale a 12 con l’undicesimo posto in classifica. Ma Stefano in finale ha cambiato marcia, cominciando con uno splendido tuffo che l’ha proiettato in testa per poi assestarsi al quarto posto. All’ultima chance Belotti ha piazzato la zampata decisiva scavalcando al terzo posto il polacco Kacper Lesiak e regalandosi una meravigliosa medaglia.