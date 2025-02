Europei indoor in Olanda, Bergamo sogna in grande con Fofana e Zenoni

Per Fofana, 32enne della Fiamme Oro in gara nei 60 ostacoli , è una sorta di atto di fiducia: secondo agli ultimi Italiani, Hassane è l’esperto del gruppo che punta sulle stelle Andy Diaz, nel doppio, e Mattia Furlani, nel lungo, reduci dalle medaglie olimpiche.

Per Marta invece, al via dei 1500, la chiamata per la kermesse continentale è la ciliegina sulla torta di un inverno strepitoso illuminato dal nuovo primato italiano 43 anni dopo il record di Gabriella Dorio. In Olanda come riserva ci sarà anche Emmanuel Ihemeje, 25enne triplista cresciuto a Zingonia.