Sport / Bergamo Città
Lunedì 15 Dicembre 2025

Fis Njr, Bergamo alta all’Aprica: Serioli trionfa in slalom, brillano gli orobici

SCI ALPINO. Nel circuito Under 18 il talento dello Zanetti-Goggi vince gara2, dopo essere uscito in gara1 quando era in testa. In luce anche Luca Savoldelli (2° in gara1), Enrico Musitelli (doppio terzo posto) e Linda Rizzi, terza in gara2.

Il podio di gara2 dello slalom Fis Njr all'Aprica: al centro il 18enne Simone Serioli (Zanetti-Goggi), a destra il coetaneo di Rovetta Enrico Musitelli (Radici), terzo
Il podio di gara2 dello slalom Fis Njr all’Aprica: al centro il 18enne Simone Serioli (Zanetti-Goggi), a destra il coetaneo di Rovetta Enrico Musitelli (Radici), terzo

Bergamo d’alta quota all’Aprica. Negli slalom Fis del circuito Njr (Next junior race), dedicato ai giovani talenti Under 18, Simone Serioli domina e trionfa in gara2 dopo la delusione nel primo slalom.

Brillano gli atleti bergamaschi

Il 18enne dello Sc Zanetti-Goggi si lascia alle spalle il milanese Ruggero Traniello, secondo, e il coetaneo di Rovetta Enrico Musitelli (Radici), capace di recuperare sei posizioni e di salire sul terzo gradino del podio così come in gara1. Serioli riscatta così l’uscita di scena nella seconda manche del primo slalom, dopo aver chiuso in testa nella prima frazione. Alle spalle del vincitore Mattias Piller Cottrer, ottimo secondo posto per il clusonese Luca Savoldelli, sesto poi in gara2.

Brilla anche il bronzo di Linda Rizzi (Radici), 17enne di Fino del Monte, brava a risalire dal sesto posto della prima manche in gara2.

Bergamo
Sport
Sci alpino
Simone Serioli
Enrico Musitelli
Luca Savoldelli
Linda Rizzi