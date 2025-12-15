Fis Njr, Bergamo alta all’Aprica: Serioli trionfa in slalom, brillano gli orobici

Bergamo d’alta quota all’Aprica . Negli slalom Fis del circuito Njr (Next junior race), dedicato ai giovani talenti Under 18, Simone Serioli domina e trionfa in gara2 dopo la delusione nel primo slalom.

Brillano gli atleti bergamaschi

Il 18enne dello Sc Zanetti-Goggi si lascia alle spalle il milanese Ruggero Traniello, secondo, e il coetaneo di Rovetta Enrico Musitelli (Radici), capace di recuperare sei posizioni e di salire sul terzo gradino del podio così come in gara1. Serioli riscatta così l’uscita di scena nella seconda manche del primo slalom, dopo aver chiuso in testa nella prima frazione. Alle spalle del vincitore Mattias Piller Cottrer, ottimo secondo posto per il clusonese Luca Savoldelli, sesto poi in gara2.